El Hospital Provincial de Castellón mejora la atención a pacientes ambulatorios con una nueva Unidad de Atención Farmacéutica

Castellón |

El Hospital Provincial de Castellón dispone de nuevas instalaciones para la Unidad de Atención Farmacéutica
El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón dispone de nuevas instalaciones para la Unidad de Atención Farmacéutica en la que se dispensan los tratamientos a las personas no ingresadas que requieren una particular vigilancia, supervisión o control.

El nuevo emplazamiento supone una mejora de la atención que reciben los pacientes y facilita la labor del personal, ya que las instalaciones son más amplias, confortables y de fácil acceso. Este nuevo espacio ha sido visitado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, acompañados por el gerente del Consorcio, Matías Real.

Dado que el Consorcio es el hospital de referencia provincial en oncología, todas las personas que se encuentran en tratamiento ambulatorio activo de la provincia son pacientes de esta unidad.

Desde la creación de este dispositivo asistencial, en marzo del año 2010, su actividad ha experimentado un crecimiento del 40 % al aumentar tanto el número de pacientes como los fármacos dispensados.

Durante el pasado año se atendió a cerca de 2.000 pacientes y se realizaron más de 10.000 dispensaciones.

El equipo humano que forma parte de la unidad está integrado por un farmacéutico especialista, un auxiliar administrativo y una TCAE.

Las nuevas instalaciones cuentan con una consulta de atención farmacéutica, una consulta de dispensación de tratamientos, un amplio almacén y una sala de espera para pacientes.

