El Hospital General de Castellón, entre los 59 centros con mejor reputación sanitaria de España

El Hospital General Universitario de Castellón se sitúa entre los 59 hospitales con mejor reputación sanitaria de España, según el monitor Merco correspondiente al ejercicio de 2025. Es la primera vez que el centro castellonense alcanza esta posición en el ránking nacional, en el que figura como el único hospital público de la provincia.

El centro ha obtenido una puntuación de 3.576 puntos, basada en la valoración de profesionales sanitarios de todo el país, entre ellos especialistas en Medicina hospitalaria y de Atención Primaria, personal de enfermería, directivos sanitarios, gerentes de hospitales, profesionales de la industria farmacéutica, periodistas especializados y asociaciones de pacientes.

Desde la Gerencia del Departamento de Salud de Castellón han destacado este reconocimiento como “un logro colectivo de todos los profesionales”, subrayando su compromiso con la atención al paciente y la calidad asistencial. “Estos resultados influyen directamente en la salud de los castellonenses”, han señalado, al tiempo que han remarcado que el centro continuará trabajando para mejorar los indicadores asistenciales, así como las dotaciones y las infraestructuras.

La evolución del Hospital General de Castellón en este ránking ha sido significativa. En el año 2023 ocupaba el puesto 86 y, en solo dos años, ha escalado 27 posiciones, con un incremento de más de 500 puntos en la evaluación.

El monitor Merco es una referencia en Iberoamérica en la medición de la reputación corporativa de empresas y entidades, y evalúa anualmente a las 100 organizaciones con mejor reputación mediante una metodología multistakeholder que recoge la opinión de distintos grupos de interés desde el año 2000.