El Hospital Comarcal de Vinaròs, pionero en Castellón en la crioablación de mama para pacientes de edad avanzada

El Hospital Comarcal de Vinaròs se convierte en pionero en la provincia de Castellón en la incorporación de la crioablación de mama, una técnica mínimamente invasiva dirigida a mujeres con cáncer de mama en edad avanzada o con contraindicación para cirugía convencional.

El procedimiento lo realiza el equipo de Radiodiagnóstico del centro mediante la introducción de una aguja fina guiada por ecografía. “A través de ella se accede al tejido mamario para congelar y destruir el tumor usando frío extremo, con temperaturas de hasta -40°C”, explica el radiólogo Alexandro Eugena. Tal y como detalla el especialista, se trata de una técnica que no precisa cirugía abierta ni anestesia general.

El hospital es el único centro de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) de Castellón que practica esta técnica, indicada especialmente para pacientes de edad avanzada o con factores clínicos que desaconsejan una intervención quirúrgica. Se trata de un procedimiento ambulatorio, indoloro, rápido y mínimamente invasivo.

Procedimiento con anestesia local y sin ingreso

La crioablación se realiza con anestesia local, introduciendo una fina aguja hasta el tumor bajo control ecográfico, de forma similar a una biopsia. Una vez en el tejido, la punta de la aguja alcanza temperaturas extremadamente bajas, generando una “bola de hielo” que congela y destruye las células cancerosas.

Posteriormente, la sonda aplica ciclos alternos de congelación y descongelación para maximizar el efecto sobre el tejido tumoral. El doctor Eugena subraya que la técnica no requiere ingreso hospitalario, lo que reduce el impacto físico y emocional en la paciente.

Indicada para mujeres a partir de 75 años

La crioablación mamaria es una técnica segura, con baja morbilidad y escasas complicaciones gracias al efecto vasoconstrictor del frío. Está especialmente indicada en mujeres a partir de los 75-80 años que no sean candidatas a cirugía convencional, que hayan rechazado una intervención o que presenten patologías incompatibles con una operación.

Entre sus ventajas destaca también su versatilidad, ya que permite tratar desde lesiones pequeñas y de bajo riesgo hasta tumores más avanzados. Además, puede generar un efecto sistémico al estimular la respuesta inmune antitumoral y también está indicada en lesiones benignas como los fibroadenomas.

Con esta incorporación, el Hospital Comarcal de Vinaròs da un paso más en la modernización de sus tratamientos oncológicos, apostando por técnicas menos invasivas y adaptadas a las necesidades específicas de las pacientes de mayor edad.