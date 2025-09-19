sucesos

Un hombre de 40 años muere en Vinaròs tras una caída de su patinete cuando iba por Vinaròs

El accidente se produjo este jueves por la noche

EFE

Castellón |

Patinete eléctrico.
Patinete eléctrico. | Ayuntamiento de Villena

Un hombre de 40 años ha fallecido este jueves por la noche en la localidad castellonense de Vinaròs cuando sufrió una caída con el patinete que conducía por una avenida de este municipio.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, anoche se alertaba al CICU de una caída de patinete en la avenida Leopoldo Querol.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU cuyo equipo médico realizó a un hombre, de 40 años, maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

