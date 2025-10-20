sucesos

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Voramar, en Benicàssim

La Policía Judicial de Oropesa del Mar se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte

EFE

Castellón |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil | Europa Press

Un hombre ha sido hallado sin vida a primera hora de este lunes en la playa de Voramar, en la localidad castellonense de Benicàssim, según han confirmado fuentes oficiales.

Por el momento se desconocen las circunstancias del fallecimiento y la identidad del hombre. La Guardia Civil ha indicado que la Policía Judicial de Oropesa del Mar se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte.

El hallazgo se ha producido a primeras horas del día, y hasta la zona se han desplazado efectivos de los servicios de emergencia y agentes de la Guardia Civil, que han acordonado el área mientras se realizaban las primeras diligencias.

