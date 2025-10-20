Hallan el cadáver de un hombre en el interior de un contenedor de residuos en Castelló

La Policía Nacional, junto con la Policía Judicial, forense y científica, investiga el hallazgo de un cadáver en un contenedor de basura situado en una zona próxima a la Ronda Mijares, en la ciudad de Castellón.

El cuerpo sin vida, identificado como el de un hombre, fue descubierto en la madrugada de este sábado por operarios del servicio de limpieza al volcar un cubo de basura en un camión recolector.

Por el momento no se han facilitado detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias de la muerte.

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias pertinentes y ha comenzado a tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona.

El cadáver es de un hombre mayor de edad y el suceso se produjo a las 5.00 horas de la madrugada del domingo cuando el cuerpo se encontraba ya en el interior del camión.

La investigación sigue abierta a la espera del resultado del informe forense, de los indicios recogidos en el lugar de los hechos y de la toma de declaraciones de testigos con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte.