La Guardia Civil rescata a un perro en situación de abandono dentro de una vivienda en Albocásser

El animal se encontraba en un entorno totalmente insalubre, rodeado de excrementos y orina.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Coche del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Coche del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Efectivos de la PAPRONA de San Mateo han investigado a una persona como presunta autora de un delito de abandono animal en la localidad de Albocasser.

La actuación se llevó a cabo cuando los agentes se personaron en una vivienda para verificar el estado de un perro que según declaraciones de los vecinos hacía al menos una semana que se encontraba solo dentro de la casa.

Con la colaboración de un cerrajero y miembros de una protectora de animales se procedió a la apertura de la puerta encontrando en su interior un perro en un entorno totalmente insalubre, rodeado de excrementos y orina, con escasa agua y la comida en mal estado.

El animal fue recogido por el centro de protección animal para recibir la atención y cuidados necesarios y su propietario investigado como presunto autor de un delito de abandono animal.

El SEPRONA recuerda que el abandono animal es un delito tipificado en el Código Penal y hace un llamamiento a la ciudadanía para promover la tenencia responsable de los mismos, cualquier situación de maltrato o abandono puede denunciarse por cualquiera de los canales oficiales de la Guardia Civil.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.

