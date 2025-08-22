La Guardia Civil rescata una embarcación a la deriva en Castellón

En la tarde del pasado 18 de agosto, en pleno temporal de viento que afectaba a las costas de Castellón, agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil llevaron a cabo un auxilio a una embarcación de recreo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo.

El aviso, recibido a través del usuario de una moto acuática requería de una rápida actuación de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar.

La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.

Gracias al aviso del testigo y la rápida actuación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón, se evitó una situación de consecuencias más graves.