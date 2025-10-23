MALTRATO ANIMAL

Investigado un hombre en Geldo por disparar y matar a varios felinos

Además causó lesiones a otros gatos mediante el uso de una carabina de aire comprimido.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Guardia Civil investiga al presunto responsable de la muerte de varios felinos en Geldo
La Guardia Civil investiga al presunto responsable de la muerte de varios felinos en Geldo | ondacero.es

El SEPRONA de la Guardia Civil de Segorbe ha procedido a la investigación de un varón como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, así como contra los animales por la muerte y las lesiones ocasionadas a varios felinos en la localidad de Geldo.

Durante el mes de septiembre, la Patrulla de SEPRONA de Segorbe inició una investigación tras ser conocedores de la muerte de tres gatos, además otros doce presentaban heridas. Durante las pesquisas obtenidas comprobaron que las lesiones eran compatibles con las producidas por impacto de perdigón de carabina de aire comprimido. Tras un examen realizado por un veterinario se confirmaron estos extremos y hallaron varios perdigones incrustados en el cuerpo de los animales.

Después de múltiples tareas de investigación y de la realización de varias gestiones, los agentes pudieron identificar, localizar e investigar al presunto autor, un varón de 62 años residente en la localidad de Geldo al que se le incautaron dos carabinas de aire comprimido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer