La Guardia Civil intercepta y detiene al ocupante de un vehículo con más de 9,5 kilos de hachís en la AP-7

La Guardia Civil de Castellón ha detenido a un individuo, tras interceptar un vehículo de matrícula francesa en la AP-7 a la altura de Burriana (kilómetro 448, sentido norte) que transportaba más de 9,800 kilogramos de hachís.

La intervención se produjo a las 01:15 horas de la madrugada de ayer, en el marco de un dispositivo operativo de Seguridad Ciudadana de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Castellón (USECIC).

Durante la inspección del vehículo, los guardias civiles encontraron tres bolsas conteniendo dosis de hachís comúnmente conocidas como bellotas en el asiento del copiloto. Posteriormente los agentes realizaron una batida y a unos 200 metros se hallaron 6 bolsas de las mismas características a las encontradas en el turismo.

Por todo ello se ha procedido a la detención del conductor, de 24 años de edad, de nacionalidad francesa, como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

La droga incautada, así como el vehículo y dos teléfonos móviles intervenidos, han quedado a disposición de la autoridad judicial.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido han sido entregados en el Juzgado de Guardia de Villareal.