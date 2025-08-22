Sucesos

La Guardia Civil detiene a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia en la localidad de Benicássim

El pasado día dieciséis, los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación en un hospedaje de la población.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Coche de la Guardia Civil.
Coche de la Guardia Civil. | EFE/Mariscal /Archivo

La víctima, responsable del establecimiento recibió un cabezazo cuando trató de impedir que un hombre que había accedido al interior de la recepción se llevase la recaudación y el dispositivo TPV utilizado para cobrar con tarjeta bancaria.

Los agentes encargados de la investigación recabaron las pesquisas necesarias para identificar al agresor, un varón de 40 años vecino de la misma localidad que fue localizado el pasado día veinte en término municipal de Villarreal donde procedieron a su detención atribuyéndole un delito de robo con violencia y otro de daños.

