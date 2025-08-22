La Guardia Civil detiene a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia en la localidad de Benicássim

La víctima, responsable del establecimiento recibió un cabezazo cuando trató de impedir que un hombre que había accedido al interior de la recepción se llevase la recaudación y el dispositivo TPV utilizado para cobrar con tarjeta bancaria.

Los agentes encargados de la investigación recabaron las pesquisas necesarias para identificar al agresor, un varón de 40 años vecino de la misma localidad que fue localizado el pasado día veinte en término municipal de Villarreal donde procedieron a su detención atribuyéndole un delito de robo con violencia y otro de daños.