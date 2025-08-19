La Guardia Civil detiene a siete personas durante el fin de semana en las inmediaciones del Rototom Sunsplash.

Desde el domingo la Benemérita ha incautado cocaína, cocaína rosa, marihuana, hachís, éxtasis, pastillas y setas con alto poder alucinógeno. Además de las sustancias, se han intervenido básculas de precisión, cucharillas y papel de aluminio utilizados para el consumo y dinero en efectivo procedente de las ventas de la droga.

También, esta misma madrugada, los efectivos de seguridad han detenido a un varón por un presunto delito de hurto al que se le han confiscado tres teléfonos móviles sustraídos de la zona de acampada.