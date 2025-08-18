Sucesos

La Guardia Civil detiene en plena AP-7 a un fugitivo huido de Italia

El detenido era buscado por un delito cometido en su país.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por una orden europea de detención a efectos de extradición emitida por Italia.

El pasado trece de agosto componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón mientras realizaban un dispositivo de seguridad en la AP-7 dieron el alto a un vehículo con tres ocupantes.

Al cotejar sus documentaciones con la base de datos comprobaron que uno de ellos estaba siendo buscado por las autoridades italianas al constarle en vigor una orden europea de detención a efectos de extradición.

Por ello, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias oficiales donde una vez confirmada la validez de requisitoria fue puesto a disposición judicial.

La actuación se enmarca dentro de los servicios de vigilancia que la Guardia Civil viene desarrollando en las vías de comunicación y dentro del Plan de actuación establecido en la provincia de Castellón para evitar los robos en las áreas de servicio.

