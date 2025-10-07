DELICTIVIDAD

La Guardia Civil detiene en Almassora a una persona por robo de herramienta en un supermercado

El ahora detenido es una persona con numerosos antecedentes por hechos delictivos contra el patrimonio cometidos en Almassora y en poblaciones como Castellón y Sagunto.

Imagen de archivo de la Guardia Civil | Guardia Civil

La Guardia Civil de Almassora inició una investigación tras el robo de herramientas valoradas en 1.879 euros en una obra de un supermercado de la localidad.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de septiembre, cuando los responsables de una obra comprobaron que la puerta de emergencia del establecimiento había sido fracturada.

Los agentes tras efectuar numerosas gestiones, así como otras más técnica dieron como resultado, la identificación, localización y detención el día 04 del presente mes de un varón de 46 años de edad, como presunto autor de un delito de robo.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de los Castellón. La actuación ha sido realizada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Almassora.

