Grupo Comauto Automoción amplía su presencia en Castellón con nuevas instalaciones de vehículos de ocasión y movilidad

Grupo Comauto Automoción, referente en el sector automovilístico de Castellón, continúa su proceso de expansión con la apertura de modernas instalaciones especializadas en vehículos de ocasión y soluciones de movilidad, situadas en Calle Luxemburgo, 9 y Calle Gran Bretaña, 12 de Castellón de la Plana.

La inauguración oficial se celebrará los próximos 15 y 16 de noviembre, con jornadas abiertas al público en las que vecinos y clientes podrán descubrir este nuevo espacio, aprovechar promociones exclusivas y participar en actividades pensadas para toda la familia.

Una inauguración pensada para toda la familia

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de castillos hinchables para los más pequeños, ofertas especiales de apertura, tasación inmediata de vehículos y la oportunidad de conocer todas las soluciones de movilidad que Grupo Comauto Automoción ofrece en un mismo lugar.

Los horarios de inauguración serán:

Sábado 15 de noviembre, de 9:30 a 19:00

Domingo 16 de noviembre, de 10:00 a 13:30

Con más de 200 vehículos en stock, la cita supone una ocasión única para explorar la nueva zona de vehículos de ocasión y movilidad, además de acceder a condiciones exclusivas para adquirir su próximo coche. Más información y descuentos especiales en su web:https://comautosport.com/

Vehículos de ocasión con garantía de calidad

La nueva zona ofrece una amplia selección de vehículos de ocasión, revisados y con todas las garantías, que van desde utilitarios urbanos hasta SUV familiares y modelos de alta gama. También destacan vehículos con distintivos ambientales ECO y 0 emisiones, pensados para quienes desean adelantarse a las restricciones de circulación previstas en Castellón y optar por una movilidad más eficiente y sostenible.

Cada cliente puede encontrar su vehículo ideal con la confianza de un grupo consolidado, que respalda todas sus operaciones garantizando calidad y seguridad.

Servicios de movilidad para cada necesidad

Además de la venta de vehículos, Grupo Comauto Automoción ofrece un conjunto integral de servicios de movilidad, adaptados a diferentes estilos de vida:

Compra y venta de vehículos: tasación inmediata y condiciones claras.

Financiación flexible: soluciones adaptadas a cada cliente.

Hasta 36 meses de garantía: tranquilidad total.

Alquiler de vehículos: para particulares y empresas.

Renting y suscripción: fórmulas innovadoras con todos los gastos incluidos o flexibilidad mensual.

Vehículos de sustitución: movilidad asegurada mientras su coche está en mantenimiento.

Con esta propuesta integral, el grupo responde a la evolución del sector, donde los clientes buscan soluciones de movilidad completas, no solo la compra de un vehículo.

Grupo Comauto Automoción: un referente en Castellón

Este proyecto refuerza la presencia del grupo en la provincia, consolidándolo como uno de los principales referentes en automoción y movilidad. Además, representa marcas reconocidas como Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Profesional, Leapmotor, Opel, EVO, DR, ICH-X, Tiger y Sportequipe.

El gerente del grupo, Miguel, destaca: “Con esta inauguración queremos ofrecer a los castellonenses un espacio completo donde encontrar su vehículo ideal y acceder a soluciones de movilidad adaptadas a cada necesidad. Somos conscientes de los cambios que llegarán con las nuevas restricciones de circulación en 2026, por lo que queremos facilitar el acceso a vehículos con etiqueta ECO y 0 emisiones, ayudando a nuestros clientes a adaptarse a la nueva movilidad. Este proyecto refuerza nuestro compromiso con la ciudad y consolida a Grupo Comauto Automoción como referente en Castellón.”

Un espacio pensado para el presente y el futuro

La nueva zona combina la mejor oferta de vehículos de ocasión con servicios modernos de movilidad, permitiendo elegir entre compra tradicional, renting, suscripción o alquiler, según las necesidades y estilo de vida de cada cliente.

Con atención personalizada y asesoramiento experto, los visitantes podrán explorar todas las soluciones de movilidad que ofrece el grupo en un solo lugar, convirtiéndose en un referente en Castellón para quienes buscan comodidad, confianza y flexibilidad.

Invitación a conocer las nuevas instalaciones

Grupo Comauto Automoción invita a todos los vecinos de Castellón y alrededores a visitar sus nuevas instalaciones en Calle Luxemburgo, 9 y Calle Gran Bretaña, 12, donde podrán descubrir su amplia oferta de vehículos de ocasión, informarse sobre alquiler, renting y suscripción, y disfrutar de un ambiente familiar.

El horario habitual de atención al público es:

Lunes a viernes: 9:00 a 13:30 y 16:00 a 20:00

Sábados: 9:30 a 13:30

Con esta inauguración, Grupo Comauto Automoción refuerza su compromiso con la movilidad del presente y del futuro, ofreciendo a los castellonenses un espacio de confianza para todas sus necesidades de transporte y movilidad.