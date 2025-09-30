El Gobierno licita por 13 millones la rehabilitación de la autovía A-23 entre Segorbe y Altura, en Castellón

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación por un importe estimado de 13 millones de euros para la rehabilitación del firme de la autovía A-23, en un tramo de 6,7 kilómetros ubicado entre el enlace Segorbe-Altura y el viaducto sobre el río Palancia, en la provincia de Castellón.

Los trabajos, que forman parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, tienen como objetivo mejorar la regularidad superficial del firme actual y prolongar su vida útil, garantizando así unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible detalló que la actuación se desarrollará entre los kilómetros 31,050 y 37,750 de la autovía, y consistirá en el recrecido del paquete de firme existente mediante la aplicación de nuevas mezclas bituminosas que elevarán la rasante actual de la vía. Además, será necesario adecuar todos los elementos de la carretera a esta nueva cota.

Técnicamente, la solución prevista incluye una primera capa de cinco centímetros de mezcla bituminosa AC 22 bin S y una segunda capa de cinco centímetros de AC 16 bin S, que funcionará como capa provisional de rodadura. Posteriormente, se extenderá una capa definitiva de microaglomerado que facilitará la evacuación del agua de lluvia y reducirá la infiltración hacia capas inferiores. En tramos singulares se completarán estas tareas con fresado del firme, saneo de la explanada y mejora del drenaje profundo mediante zanjas drenantes.

Desde junio de 2018, el Ministerio ha invertido más de 105 millones de euros en actuaciones de conservación en la provincia de Castellón. Además de esta licitación, está en proceso un contrato por casi 40 millones para el mantenimiento de los 124 kilómetros de la autopista AP-7 que atraviesan Castellón, y recientemente han finalizado obras en los túneles de Lourdes y Puerto de Castellón en la autovía CS-22.

Estas inversiones forman parte de la estrategia para mejorar la movilidad vial y la seguridad en las infraestructuras de la provincia.