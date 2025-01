Gobierno de Castelló rechaza una moción de Compromís para reprobar a Vidal (Vox) por comentarios "racistas"

PP y Vox han rechazado en el Pleno del Ayuntamiento de Castelló celebrado este jueves una moción de Compromís en la que se solicitaba la reprobación del concejal de Comercio, Familia e Infancia, Alberto Vidal (Vox), y se pedía la retirada de sus competencias por sus comentarios "racistas" en redes sociales en relación al atentado que se produjo en un mercadillo navideño en la localidad alemana de Magdeburgo.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que Alberto Vidal el 20 de diciembre utilizó las redes sociales "para difundir un mensaje racista para criminalizar una confesión religiosa, vinculando el atentado en un mercado aleman de Magdeburgo con el islam".

"Es intolerable y supone una falta de ética hacia la diversidad", ha indicado Garcia, quien ha pedido al PP tomar una decisión "clara", es decir, "ponerse al lado de la convivencia y de los derechos humanos o al lado de este tipo de mensajes". "Castellón merece representantes que trabajen por unir y no por dividir a la sociedad", ha añadido.

Alberto Vidal por su parte ha afirmado que lo que hace falta es "un poco más de formación". "Yo no tengo fobia a los extranjeros que vienen a trabajar de forma legal a nuestro país, y es falso que sea racista y xenófobo", ha explicado el edil de Vox, quien ha apuntado que "es cierto que el atacante de Magdeburgo es más un loco que un fanático religioso, pero un loco que mata como lo hacen los terroristas islámicos, que actuó como en tantos otros atentados religiosos que se han cometido en Europa en el último medio siglo gracias a la política multicultural de los progresistas woke que ustedes representan".

"Un progresismo que no tiene en cuenta que el islam político es incompatible con Occidente", ha reseñado Vidal, quien ha afirmado que "la comunidad musulmana no se integra bien en nuestras sociedades occidenteles y su proyecto social y político es incompatible". Además, considera que en los países de mayoría musulmana "los homosexuales son perseguidos, la democracia no existe, la libertad religiosa es nula y los derechos humanos no se repetan en su totalidad".

"Decir estas cosas no es transmitir odio, no quiero ningún mal para ningún musulmán, pero no toleraremos su trato machista a la mujer, su menosprecio a homosexuales y que se extienda su concepción social y politica en nuestro país", ha apuntado.

Así mismo, ha recriminado al portavoz de Compromis que "no se escapa de comentarios de odio", puesto que "cuando vino el Rey con Sánchez y Mazón a la zona de la dana puso un tweet con la imagen de una gillotina, lo que explica su afinidad con la Casa Real y el deseo que tiene para con ella".

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha apuntado que Vidal "sobra en la política porque irradia odio por donde va, y la politica necesita representantes que luchen por los derechos sociales". Además, ha advertido a la alcaldesa, Begoña Carrasco, que "si sigue mirando hacia otro lado, acabará arrastrada por sus socios de la ultraderecha". "Si defendiera el respeto, Vox debería estar fuera de su gobierno", ha añadido.

"OFENDIDITOS"

El 'popular' Vicent Sales, que ha calificado de "ofendiditos" a los representantes de Compromís por presentar esta moción, ha subrayado que "lo que sienten los ciudadanos es que determinadas políticas buenistas acaban costando vidas". "Lo peor de la moción no son los bulos y la desinformación, sino la falta de empatía con las víctimas del atentado", ha señalado.

El Pleno también ha rechazado, con los votos a favor de PSPV y Compromís y en contra de PP y Vox, otra moción de Compromís que pedía la adopción de medidas para evitar el "acoso" a mujeres ante las clínicas de interrupción del embarazo en Castelló.

El concejal de Vox, Alberto Vidal, ha rechazado el aborto señalando que "miles de personas son asesinados legalmente, igual que era legal eliminar judíos durante la Segunda Guerra Mundial". "El aborto es una opción impuesta por desigualdades sociales y económicas y es un drama que afecta a las mujeres, pues va en contra del instinto natural que es la maternidad", ha dicho.

"El aborto está matando personas y las mujeres que abortan tienen necesidades, y si les pesa en la conciencia que haya gente rezando frente a las clínicas, igual es porque no la tienen tranquila. Las personas que rezan hacen bien en hacerlo y en apoyar a las mujeres que sufren este drama", ha resaltado.

La concejal de Compromís Vera Bou ha replicado que "la libertad de expresión la podemos hacer todos, pero no en detrimento del resto". "Las organizaciones provida ya hicieron una manifestación en noviembre, y eso es legal, pero lo que no se puede hacer es delante de una clínica", ha sentenciado.

La socialista Mónica Barabás ha subrayado que "una de las funciones del Ayuntamiento es velar por el bienestar de sus ciudadanos". "La alcaldesa mira hacia otro lado, y nosotros no vamos a entrar al debate porque los derechos conseguidos no son susceptibles de debate, pero con Vox en el escenario político hay derechos que peligran", ha significado.

"REZAR ES UNA FORMA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Finalmente, la 'popular' Maica Hurtado ha indicado que rezar frente a un centro abortista, "que en la moción se considera acoso", es "una forma de libertad de expresión, que es un derecho fundamental". "Lo que se pide en la moción es desproporcionado, el acoso es un acto coactivo e intimidatorio, y prohibir rezar nos llevaría a vulnerar el artículo de libertad de conciencia y sentimientos religiosos", ha concluido.

Tras la votación de este punto, la alcaldesa ha recordado a parte del público asistente que ha aplaudido que los Plenos no permiten que se aplauda.