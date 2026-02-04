GO2 by Global Omnium será Green Sponsor en el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana y la consultora estratégica GO2 by Global Omnium han formalizado una alianza 100% valenciana con el objetivo de convertir la prueba castellonense en el referente absoluto de sostenibilidad en el ámbito del automovilismo en España. Esta colaboración permitirá llevar a cabo la Medición de Valor e Impacto Ambiental de la competición, consolidando un compromiso real con el territorio.

En el marco de este acuerdo, GO2 by Global Omnium se incorpora por primera vez al MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana como Green Sponsor, reforzando el compromiso de la prueba con la acción climática y la movilidad responsable.

GO2 by Global Omnium es la consultora especializada en sostenibilidad y transición ecológica del grupo Global Omnium y aportará al eco rallye castellonense su experiencia en estrategia climática, cálculo y gestión de la huella de carbono y medición de impacto ambiental. Todo ello en un evento que se ha consolidado como un referente internacional en eficiencia energética y movilidad eléctrica.

Para garantizar la máxima transparencia, la huella de carbono calculada por GO2 no se limitará a una autodeclaración, sino que será certificada por Bureau Veritas. Esta auditoría externa asegura que cada dato ha sido verificado con rigor internacional, aportando una credibilidad única y posicionando a las empresas de la Comunitat Valenciana como líderes en transparencia ambiental.

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana se consolida como un modelo de éxito que minimiza su impacto ambiental desde la raíz, además la participación exclusiva de vehículos eléctricos e híbridos reduce de forma drástica el impacto directo respecto a un rallye tradicional y su recorrido secreto evita zonas de público masivo, aportando una gestión estratégica que contribuye a la protección de la biodiversidad de los parajes naturales de la provincia de Castellón.

Una vez obtenida la medición certificada, el MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana llevará a cabo acciones de compensación de su huella de carbono residual. Este proceso permitirá neutralizar las emisiones que no hayan podido evitarse, logrando que la competición sea completamente neutra en carbono, tal y como ya ocurrió en la pasada edición.

"Es un orgullo para nosotros, como empresa valenciana, certificar con el rigor de Bureau Veritas un evento de nuestra tierra que ya es ejemplo en toda Europa", han señalado desde GO2 by Global Omnium. "El Eco Rallye demuestra que en la Comunitat Valenciana sabemos liderar la transición hacia un deporte libre de emisiones".

MAHLE, la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló, el Ajuntament de Castelló y Renault encabezan la lista de patrocinadores y colaboradores en la que también figuran empresas como Circutor, Vimel Energy, El Corte Inglés, GO2 by Global Omnium, Record go Mobility, Pamesa e instituciones como el Patronat d'Esports de Castelló, el Ajuntament de Oropesa y el Ajuntament de Onda.