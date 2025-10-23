Giditek lidera el proyecto MIDAS para transformar la gestión del agua mediante un Espacio de Datos

Innovación tecnológica en el sector hídrico

La compañía Giditek, perteneciente a Nealis, ha asumido el liderazgo del proyecto MIDAS, una iniciativa que busca revolucionar la gestión del agua a través del desarrollo de un Espacio de Datos (EDD). Este sistema integrará información procedente de los sistemas de control y adquisición de empresas especializadas en el ciclo integral del agua, como Facsa y Sitra.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1,2 millones de euros, de los cuales 494.557 euros están financiados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos de la Unión Europea a través de NextGenerationEU.

MIDAS tiene como objetivo principal aprovechar el valor de los datos para afrontar tres desafíos clave en el sector hídrico: la detección temprana de fugas, la comprensión de los flujos de agua y la previsión precisa de la demanda.

Mediante la integración de tecnologías avanzadas, como sistemas SCADA, PLC, sensores y dispositivos IoT, el Espacio de Datos permitirá monitorizar en tiempo real la red de distribución, optimizar la planificación de recursos y mejorar la sostenibilidad del sistema.

Giditek será responsable del desarrollo de la estrategia de datos que sustenta el proyecto, promoviendo la normalización, interoperabilidad y análisis eficiente de la información, lo que facilitará una toma de decisiones más ágil y basada en evidencias.

En el marco de MIDAS, la sede de Facsa acogió recientemente la jornada “La gestión del dato en el sector del agua. Retos y oportunidades”, un encuentro que reunió a representantes de administraciones públicas, empresas tecnológicas y entidades relacionadas con el ciclo integral del agua.

La sesión destacó el papel fundamental de la digitalización para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector y contó con la participación de organizaciones como Giditek, ITI, la Diputación de Castellón, Consorci Besòs Tordera, Sacyr y Tinámica, entre otras.

Con este proyecto, Giditek refuerza su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la gestión del agua, contribuyendo a construir un modelo más eficiente, sostenible y resiliente.

