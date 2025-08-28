La gestión del agua que lleva a cabo SITRA en el sector del ocio ya permite un ahorro de 600 metros cúbicos de agua al día

Ante la creciente presión sobre los recursos hídricos, el sector del ocio se enfrenta a un desafío cada vez más complejo: garantizar el confort y la experiencia del visitante, y hacerlo sin agravar el problema de la escasez de agua. En este escenario, SITRA, compañía experta en la transformación tecnológica del ciclo del agua para la industria, se ha consolidado como un referente en soluciones de tratamiento y reutilización en espacios recreativos, acompañando a las compañías del sector sensibilizadas en esta área y contribuyendo a reducir significativamente el impacto hídrico de este tipo de instalaciones, especialmente en épocas estivales.

En la actualidad, SITRA está detrás de la gestión del agua de algunos de los espacios de ocio más emblemáticos de España. En total, los proyectos desarrollados por la compañía pueden llegar a alcanzar una capacidad conjunta de tratamiento de 616 m³ de agua al día, un volumen que equivale al consumo diario de alrededor de 1.200 hogares, similar al de una pequeña ciudad o barriada.

Estas cifras se apoyan en experiencias como la de Puy du Fou España, en Toledo, donde se regeneran anualmente más de 22.000 metros cúbicos para usos internos como riego, limpieza o mantenimiento. Además, la compañía también ha impulsado este tipo de proyectos en el sector del ocio nocturno, y desarrolla la operación y mantenimiento en otras instalaciones turísticas de referencia, como grandes parques acuáticos u hoteleros, con un uso intensivo de agua.

Cabe destacar que la normativa española de aguas recicladas, marcada por el Real Decreto 1085/2024 sobre reutilización, determina la necesidad de adaptar la gestión del agua en el sector ocio a un contexto climático cada vez más restrictivo. En este contexto, los parques acuáticos y los grandes hoteles destacan como los espacios con mayor capacidad de recuperación de agua, tanto por el volumen que consumen como por el potencial de reutilización que ofrecen sus procesos internos. En este sentido, y de cara a los próximos años, SITRA prevé duplicar su presencia en este tipo de instalaciones, en línea con las previsiones del sector, que apuntan a un objetivo común: duplicar el volumen de agua reciclada de aquí a 2030.

“Estamos viendo como cada litro cuenta, y cómo con las nuevas tecnologías centradas en el control digital en tiempo real, como la herramienta WIM o la tecnología MBR (biorreactores de membrana), logramos reducir el consumo, garantizar la calidad del agua regenerada y adaptarnos a los estándares más exigentes sin comprometer la actividad diaria de las instalaciones recreativas”, explican desde la compañía.

De hecho, para Javier Donato, director de SITRA, “el creciente interés del sector del ocio por la gestión eficiente del agua no responde a una cuestión ambiental, sino de resiliencia operativa. La sostenibilidad ha pasado de ser un valor añadido a convertirse en una necesidad para que el ocio funcione incluso en escenarios de sequía severa”.

Sobre SITRA

SITRA, perteneciente al grupo empresarial Grupo Gimeno, ofrece soluciones y servicios integrales e innovadores para la gestión eficiente y sostenible del agua en la industria, de la generación de gases renovables y de la producción biofertilizantes. Dentro de su gama de soluciones de ingeniería medioambiental ejecuta proyectos de plantas de biometano y de gestión de agua industrial bajo la modalidad EPC.

Realiza una importante apuesta por la actividad innovadora e investigadora, para dar con soluciones dirigidas a generar un mayor impacto ambiental positivo y para lograr que sus proyectos tengan una posición más competitiva.