La Germandat dels Cavallers de la Conquesta, nombrada Gaiater de l’Any 2026

La Federació Gestora de Gaiates de Castelló ha designado a la Germandat dels Cavallers de la Conquesta como Gaiater de l’Any 2026, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al fortalecimiento de las fiestas fundacionales de la ciudad.

La decisión coincide con el 75º aniversario de la entidad en 2026, año en que Castelló también celebrará el 775º aniversario de su fundación, lo que simboliza la vinculación entre la historia, la tradición y el espíritu festivo local.

Fundada en 1951, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta es una asociación cívica y cultural integrada por ciudadanos de Castelló, dedicada a la defensa y promoción de las tradiciones de la ciudad. Participa activamente en actos emblemáticos como el Pregó y la Romeria de les Canyes, entre otros.

La entidad cuenta con diversas secciones, como el Consell d’Honor, el Capítol Permanent, la Milícia Templària, el grupo de Tambors i Bombos “Desperta Ferro” y la más reciente Ordre Bellatora, que refleja la incorporación de mujeres y su compromiso con la igualdad.

La Federació Gestora de Gaiates ha destacado que el nombramiento reconoce el espíritu de colaboración y hermandad de la Germandat con las Comisiones de Gaiatas y otros entes vinculados, así como su papel en la consolidación de las Fiestas de la Magdalena como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

“La Germandat representa los valores de caballerosidad, historia y unión entre colectivos festivos que hacen grandes nuestras fiestas. Su designación es un homenaje merecido a su legado y contribución a la ciudad”, señala la Gestora de Gaiates en un comunicado.