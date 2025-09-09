La Generalitat Valenciana recauda 1.433 millones hasta julio, un 21 % más que en 2024

Los ingresos de la Generalitat Valenciana por impuestos propios y cedidos alcanzaron los 1.433 millones de euros entre enero y julio de 2025, lo que supone un incremento del 21,25 % respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.

Durante la presentación de los datos tributarios en la sede de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) en Castellón de la Plana, Merino ha atribuido este crecimiento al buen comportamiento de la economía valenciana, especialmente del mercado inmobiliario, y al “alivio fiscal selectivo” impulsado por el Consell.

“El alivio fiscal selectivo con medidas como la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o las deducciones sociales son una de las banderas de este Consell, que seguirá avanzando con responsabilidad en esta senda porque los hechos nos dan la razón”, ha asegurado la consellera.

Los derechos reconocidos también han aumentado un 19,96 % hasta los 1.474 millones, según los datos de la ATV. Más de la mitad de los ingresos proceden del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), que ha recaudado 928 millones de euros hasta julio, un 17,81 % más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, especialmente ligada a las escrituras notariales, la recaudación ha crecido un 28,18 %, hasta los 242 millones de euros.

Castellón lidera el crecimiento

En la provincia de Castellón, el incremento de la recaudación hasta julio ha sido del 52 %, muy por encima del promedio autonómico. Destacan especialmente el aumento del 148 % en el Impuesto de Sucesiones, que ha pasado de 16 millones a 40 millones de euros, y el crecimiento del 161 % en Donaciones, que ha subido de 279.000 a 730.000 euros.

Según Merino, el aumento en Sucesiones se debe principalmente a “las actuaciones desarrolladas por el Departamento de Inspección y Gestión Tributaria de la ATV en su lucha contra el fraude y la evasión fiscal”.

Los tributos ligados al mercado inmobiliario también han registrado subidas notables en Castellón: Transmisiones Patrimoniales ha crecido un 32 %, hasta los 86 millones, y Actos Jurídicos Documentados ha subido un 44 %, hasta los 21,4 millones. El Impuesto sobre Operaciones Societarias ha aumentado un 137 %, y los ingresos por tributos del juego han crecido un 23 %.

Ahorro fiscal acumulado y efectos de las bonificaciones

Respecto al impacto de la bonificación del 99 % en Sucesiones y Donaciones, vigente desde mayo de 2023, el ahorro acumulado alcanza ya los 177,5 millones de euros: 78,4 millones en los siete primeros meses de 2025 y 99,1 millones durante todo 2024.

“La reforma fiscal está incentivando la actividad económica y el consumo, lo que se traduce en una mayor recaudación fiscal”, ha afirmado Merino. Además, ha señalado que “la percepción sobre el potencial de la Comunitat Valenciana ha cambiado en los últimos meses, como evidencia la mejora de la perspectiva crediticia por parte de Fitch”.

El número de declarantes que pagaron el impuesto de Sucesiones se ha incrementado un 21,7 % respecto a 2023, aunque la cuota media se ha reducido un 51,6 %, pasando de 11.354 a 5.493 euros. En Donaciones, el número de declarantes ha aumentado un 65,6 % y la cuota media ha bajado un 69,3 %, de 3.581 a 1.101 euros.

Rebajas fiscales en el ITP

Las rebajas en los tipos del ITP aplicadas desde enero de 2024, dirigidas a jóvenes y colectivos vulnerables, han supuesto un ahorro total de 41,2 millones de euros, con un promedio de 1.347 euros por contribuyente. La tarifa más utilizada ha sido la dirigida a jóvenes que adquieren su primera vivienda habitual, con 21.485 declaraciones y un ahorro medio de 1.465 euros.

Merino ha defendido que una fiscalidad “justa”, combinada con simplificación administrativa y menos burocracia, “genera confianza y seguridad jurídica, dinamiza la economía y mejora la recaudación”.

En el acto celebrado en Castellón han participado también el director de la ATV, Ángel Zaera; la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez; y la directora territorial de la ATV en Castellón, Raquel Cuecos.