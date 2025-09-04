La Generalitat llama al orden al presidente de Aena por desacreditar al aeropuerto de Castellón

La guerra entre Aena, la empresa pública estatal encargada de operar los aeropuertos, y la compañía Ryanair salpica al aeropuerto de Castellón. La aerolínea de bajo coste, Ryanair, anunció ayer la suspensión de más de un millón de plazas por la subida, dijo, injustificada de las tasas de AENA. A lo que el presidente de AENA, Maurici Lucena, respondió en un comunicado que "el modelo favorito de aeropuerto de Ryanair es el de Castellón, símbolo del despilfarro público".

Y ante este descrédito al aeropuerto de Castellón, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha emitido otro comunicado para defender la buena gestión del aeropuerto de Castellón y ha pedido al presidente de Aena, Maurici Lucena, que cese en sus ataques a la infraestructura. El conseller insta a Lucena a dejar a la instalación castellonense al margen de la pugna que mantiene con una aerolínea.

“Desde la Generalitat no vamos tolerar que en una batalla entre Aena y una compañía aérea se vilipendie por parte de Aena al aeropuerto de Castellón, una infraestructura que está generando muchas oportunidades en la provincia de Castellón y que está creciendo de forma exponencial. Que el presidente de Aena utilice un comunicado público para hablar mal de una infraestructura de interés general es intolerable y no lo vamos a consentir”, ha manifestado.

En este sentido, ha recordado la evolución positiva de la infraestructura, que registra cifras récord de pasajeros y rutas y que este año prevé alcanzar los 300.000 usuarios.

Además, ha incidido en que desde Aerocas se ha implantado una estrategia de diversificación que ha posibilitado la llegada de empresas vinculadas a la industria aeronáutica y aeroespacial, “generando nuevas oportunidades para el territorio”.

Según ha señalado, Martínez Mus, el aeropuerto de Castellón es uno de los motores de desarrollo de la provincia y el impacto relevante de la infraestructura en el territorio. Al respecto, según un estudio del IVIE, por cada euro invertido por el aeropuerto, se generan 4,1 euros de renta en la región.