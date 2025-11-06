La Generalitat invierte 780.000 euros en la renovación de infraestructuras forestales del Desert de les Palmes

La Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio destina 780.000 euros a la renovación de infraestructuras forestales en el Parque Natural del Desert de les Palmes, dentro del plan autonómico de restauración y prevención de incendios forestales.

El vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, ha visitado este jueves la pista de El Bartolo, una de las principales vías de acceso al paraje, donde se están ejecutando trabajos de mejora y reasfaltado. Estas obras benefician a los términos municipales de Benicàssim, La Pobla Tornesa y Cabanes, así como al observatorio forestal del parque.

Las actuaciones forman parte del plan de restauración de infraestructuras de prevención de incendios forestales impulsado por la Generalitat tras las intensas lluvias registradas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con una inversión global de 93 millones de euros.

Según ha señalado Martínez Mus, “estas intervenciones son esenciales para garantizar la seguridad y la accesibilidad en zonas forestales de alto valor ambiental, además de reforzar la prevención frente a incendios”. El vicepresidente ha subrayado el compromiso de la Generalitat con la conservación del patrimonio natural valenciano, “apostando por infraestructuras resilientes y sostenibles que protejan tanto el entorno como a las personas que viven en él”.

Los trabajos en el Desert de les Palmes, que abarcan varios kilómetros de pistas forestales, incluyen escarificado, desbroce, limpieza de caminos, perfilado, compactación, apertura de cortes, pavimentación y cunetas de hormigón, además de reasfaltados y badenes. Martínez Mus ha destacado que durante el último mes se han completado los tramos principales con aglomerado asfáltico, aunque las obras continúan en ejecución y se ampliarán en las próximas semanas.

Plan de recuperación

El proceso de recuperación de las infraestructuras de la red básica de prevención de incendios forestales afectadas por las inundaciones del año pasado se ha desarrollado en tres fases.

La primera, dedicada al diagnóstico, permitió identificar los daños en miles de kilómetros de pistas forestales. Con esta información se inició la segunda fase, centrada en abrir accesos a zonas prioritarias para los equipos de emergencia, facilitando la actuación de los medios de extinción y las labores preventivas.

Actualmente se ejecuta la tercera fase, que consiste “en la reconstrucción definitiva de pistas, puentes y muros, y continuará hasta completar todos los trabajos necesarios para la recuperación total de las zonas afectadas”, ha avanzado Martínez Mus.