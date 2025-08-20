Generalitat inicia la consulta pública previa del decreto que protegerá los núcleos urbanos costeros de valor etnológico

Regulación

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha abierto el trámite de consulta pública previa para regular la protección de los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico

Este proceso forma parte del desarrollo del Decreto del Consell que establecerá el régimen jurídico y el procedimiento para la declaración de dichos núcleos, conforme a la ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. El objetivo es recabar aportaciones ciudadanas sobre los problemas a resolver, la necesidad y oportunidad de la norma, y posibles alternativas.

Las personas y organizaciones interesadas pueden acceder al documento informativo y enviar sus opiniones durante quince días naturales desde la publicación del anuncio en el DOGV, a través del portal gvaparticipa.gva.es.

El conseller Vicente Martínez Mus ha destacado la importancia de esta ley, que permite proteger los núcleos costeros de los efectos de los deslindes y facilita a los gobiernos locales dar respuestas adecuadas a sus necesidades, preservando el conjunto arquitectónico y etnológico de estas zonas.

El reglamento de desarrollo, actualmente en redacción, marcará el procedimiento para incoar la protección, que podrá ser iniciada por interesados, ayuntamientos o la propia Conselleria, y requerirá un informe cultural. La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos elaborará el borrador reglamentario, que será sometido a nuevo periodo de información pública antes de su aprobación prevista para este mismo 2025.

