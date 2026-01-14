La Generalitat advierte del riesgo económico de hasta 200 millones para la cerámica de Castellón por cogeneración y emisiones

El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha participado en una reunión coordinada por la Generalitat con la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) para analizar la situación de la cogeneración y la propuesta europea de recorte de los derechos gratuitos de emisión, y su impacto sobre la industria cerámica.

Carrasco ha reclamado al Gobierno de España que “no olvide al sector cerámico y deje de asfixiar energéticamente al tejido industrial de Castellón”, y ha expresado su preocupación por la falta de medidas de apoyo a una industria que constituye “uno de los pilares industriales más sólidos del país y una referencia europea por su peso económico, capacidad exportadora y generación de empleo”.

El secretario autonómico de Industria se reúne con Ascer para analizar la situación de la cogeneración y la propuesta de recorte de los derechos gratuitos de emisión | gva

Impacto económico de la falta de apoyo y recorte de emisiones

El secretario autonómico ha denunciado que el Ejecutivo central ha dejado de lado a la cogeneración, “incumpliendo el compromiso de impulsar subastas energéticas que permitieran la renovación de las instalaciones”. Según Carrasco, esta situación está provocando el cierre progresivo de plantas, con un impacto económico estimado de 30 millones de euros.

A ello se suma la propuesta europea de recorte de derechos de emisión gratuitos, que supondría un impacto adicional de 160 millones de euros. “Ambas medidas ponen en serio riesgo la viabilidad del sector y su capacidad inversora”, ha advertido Carrasco.

El secretario autonómico ha reiterado el respaldo firme de la Generalitat a la industria cerámica, que en la provincia de Castellón genera 21.000 empleos directos y cerca de 90.000 indirectos, con una facturación aproximada de 5.000 millones de euros. “Estamos al lado del sector y lo seguiremos estando para compatibilizar descarbonización y competitividad”, ha asegurado.

Defensa de la cogeneración

Carrasco ha destacado que la cogeneración es estratégica para el sector, al permitir la producción simultánea de electricidad y calor con alta eficiencia, reduciendo consumos, emisiones y costes energéticos. Castellón concentra cerca de la mitad de las plantas de cogeneración de la Comunitat Valenciana, entre las más eficientes del país, con ahorros energéticos cercanos al 30 %.

El secretario ha señalado que renovar el sistema de cogeneración requeriría una inversión de 140 millones de euros y evitaría el cierre progresivo de plantas. En 2025, el 37 % de la potencia instalada en las plantas cerámicas alcanzará el final de su vida útil regulatoria y dejará de percibir retribución regulada. La ausencia de un marco de subastas que permita su renovación y los recortes planteados por el Gobierno, “compromete gravemente la viabilidad de estas instalaciones acelerando el riesgo de cierre por falta de rentabilidad”.

Sostenibilidad y competitividad

Carrasco ha resaltado el esfuerzo de la industria cerámica en sostenibilidad y eficiencia energética, cumpliendo con las normativas europeas más exigentes e invirtiendo en procesos más limpios y eficientes. No obstante, ha subrayado que “el aumento de los costes energéticos, el maltrato a la cogeneración y la falta de alternativas tecnológicas viables inciden directamente en su competitividad y están provocando ya la paralización o aplazamiento de inversiones industriales”.

Por último, el secretario autonómico ha insistido en que, desde la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, “se defenderán sin descanso los intereses de la cerámica valenciana”, industria líder y motor económico esencial de Castellón, donde se concentra el mayor clúster cerámico de Europa.