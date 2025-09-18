García (Compromís) denuncia “falta de ejecución y desigualdad” tras dos años de gobierno municipal

Ignasi García, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, ha denunciado este jueves la situación de la ciudad tras dos años de mandato del Partido Popular (PP) y VOX. . Durante su intervención en el debate del estado de la ciudad, García ha abordado diversos aspectos de la gestión municipal, desde la inflación y las políticas sociales hasta la vivienda, movilidad y transparencia.

Críticas en materia social y de vivienda

García ha señalado que la inflación en Castelló se sitúa un punto por encima de la media española, lo que “hace que a los castellonenses les cueste más cubrir el gasto en alimentación y productos básicos”. Además, ha destacado que “los ingresos per cápita están por debajo de la media española, al igual que la inversión municipal en bienestar social, que se encuentra 44 euros por habitante por debajo”.

El portavoz de Compromís ha manifestado su preocupación por la situación de las familias más desfavorecidas, mencionando que “en diciembre de 2023, 478 familias no recibieron ayudas de alimentación, higiene y productos básicos, y esta cifra aumentó a 975 familias a finales del año”. García ha pedido una corrección de esta situación y ha comparado la gestión actual con la de gobiernos progresistas anteriores.

En el ámbito de la vivienda, García ha afirmado que Castelló lidera el incremento en los precios del alquiler y la compra de vivienda, lo que afecta “a jóvenes y adultos que enfrentan dificultades para emanciparse o mantener su independencia”. Ha criticado la falta de medidas municipales para facilitar el acceso a la vivienda, como la recarga del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a grandes tenedores de viviendas vacías. Asimismo, ha destacado que “el Ayuntamiento no ha actuado contra la proliferación de viviendas turísticas ilegales”, a pesar de advertencias del Ministerio y del registro autonómico.

Movilidad, transparencia y otros ámbitos

En relación con la movilidad, García ha señalado que no existe coordinación entre los horarios del tren Rodalíes y el Tram, lo que dificulta la conexión para los usuarios. También ha mencionado la eliminación de carriles bici y la instalación de elementos que obstaculizan otros, pese a la existencia de un proyecto de zona de bajas emisiones.

En educación, el portavoz ha señalado que los nuevos conservatorios llevan dos años bloqueados, que se han producido recortes en la Escuela Oficial de Idiomas y en Formación Profesional, y que algunos centros educativos han comenzado el curso sin profesorado asignado. También ha destacado la falta de avances en la construcción del IES Cremor.

Respecto a la transparencia, García ha recordado que el Ayuntamiento prometió alcanzar un índice del 95%, aunque, según sus datos, se quedará en torno al 65%. Además, ha citado informes del Síndic de Greuges que apuntan a la falta de respuesta y colaboración del consistorio con esta institución.

Sobre políticas de igualdad, ha afirmado que “se ha eliminado a los promotores de igualdad y no se ha cubierto la plaza del jefe de servicio de la regidoría”. También ha criticado la “negación de la violencia machista por parte del regidor de seguridad y su silencio ante terapias de conversión para personas LGTBIQ+”.

Sobre medio ambiente, García ha señalado la ausencia de un plan municipal de refugios climáticos y ha pedido un liderazgo provincial en la gestión del agua para afrontar retos como la sequía.

En cuanto al medio ambiente, García ha señalado que “no se ha desarrollado un plan de refugios climáticos pese a la moción aprobada en 2023” y que “Castelló debería liderar un consorcio provincial de aguas para garantizar el abastecimiento, pero no ha estado a la altura”.

Finalmente, ha denunciado irregularidades en la gestión laboral, afirmando que “se han publicado convocatorias de empleo en agosto para que solo se inscriban los elegidos”, y que “se han paralizado reformas de viviendas sociales y adjudicado obras escolares con el curso ya empezado”.