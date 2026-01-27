Fundación Ateneu Castelló presenta un programa preventivo de salud cerebral dirigido a empresas

La Fundación Ateneu Castelló ha presentado este martes un programa preventivo en salud cerebral dirigido al ámbito empresarial durante un desayuno celebrado en la Cámara de Comercio de Castellón, al que han asistido representantes del tejido empresarial de la provincia.

La iniciativa se ha basado en la promoción de siete pilares relacionados con el cuidado del cerebro y se ha orientado a la prevención del daño cerebral adquirido, así como a la mejora del rendimiento cognitivo, el bienestar emocional y la calidad de vida tanto en el entorno laboral como personal.

El programa ha abordado aspectos como la gestión del estrés, el descanso, la estimulación cognitiva, la actividad física, la alimentación, las relaciones sociales y el propósito vital, factores que, según la entidad, han influido de manera directa en la salud cerebral y en la capacidad de mantener un desempeño profesional sostenible.

Programa y enfoque preventivo

Durante el encuentro ha intervenido la neuropsicóloga Balma Tellols, quien ha explicado el impacto del daño cerebral adquirido y ha señalado que “una de cada cinco personas podría sufrirlo a lo largo de su vida”. Según los datos aportados, en España ha habido más de 435.000 personas afectadas y en la provincia de Castellón se han superado los 6.000 casos, de los cuales aproximadamente el 84 % han estado relacionados con el ictus.

Tellols ha indicado también que en torno al 90 % de las causas del daño cerebral adquirido han sido prevenibles, lo que, a su juicio, ha puesto de relieve la importancia de impulsar programas de formación preventiva en el ámbito empresarial.

Apertura al ámbito empresarial

Por su parte, la presidenta de la Fundación Ateneu Castelló, Amalia Diéguez, ha destacado la necesidad de que las empresas inviertan en sus empleados “cuidando su cerebro como órgano principal de nuestro cuerpo”. Diéguez ha recordado que las personas han pasado cerca de un tercio de su vida en el trabajo, lo que ha convertido al entorno laboral en un espacio clave para aplicar hábitos de salud cerebral.

Asimismo, ha señalado que la fundación ha abierto su vocación social a las organizaciones empresariales y ha animado al tejido productivo a adoptar este enfoque. “Nuestra fundación ha estado abierta a todas las empresas de Castellón y queremos acompañarlas en el cuidado de sus equipos”, ha afirmado.

La directora de la entidad, Verónica Lara, ha subrayado que este tipo de formaciones “no deben entenderse como un coste, sino como una inversión en salud”, y ha añadido que los conocimientos adquiridos han tenido aplicación tanto en el ámbito profesional como en la vida personal, contribuyendo a una mayor calidad de vida a largo plazo.

Lara ha explicado además que los ingresos obtenidos a través de estas formaciones se han destinado al impulso del CRAPPS, el Centro de Rehabilitación, Autonomía Personal y Participación Social de la fundación, con el objetivo de ampliar servicios y reducir la lista de espera de personas con daño cerebral adquirido.

Con esta iniciativa, Fundación Ateneu Castelló ha ampliado su actividad al ámbito empresarial y ha reforzado su apuesta por la prevención y la salud cerebral.