La Fundación Ateneu Castelló organiza un desayuno sobre salud cerebral y rendimiento profesional

La Fundación Ateneu Castelló ha organizado para el próximo 27 de enero, a las 9:30 horas, un nuevo Desayuno Enactio que se celebrará en el Club de Negocios de la Cámara de Comercio de Castellón, centrado en la importancia de la salud cerebral en el entorno laboral.

Bajo el lema de que el cerebro es el motor del rendimiento profesional, el encuentro busca concienciar sobre la necesidad de cuidar la salud cognitiva y emocional para mejorar la concentración, la toma de decisiones y el bienestar en contextos laborales cada vez más exigentes.

Durante la jornada se abordarán los principales factores de riesgo en el ámbito empresarial, como el estrés sostenido, la multitarea, la falta de descanso o el sedentarismo, y se ofrecerán pautas prácticas para optimizar la memoria, la claridad mental y la atención. Además, se promoverán hábitos saludables relacionados con el sueño, la alimentación, el ejercicio físico y la gestión emocional.

El desayuno está dirigido a profesionales, equipos y mandos intermedios, así como a empresas que desarrollan programas de bienestar, prevención psicosocial o sostenibilidad humana. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU Castelló, entidad de referencia en el apoyo a personas afectadas por daño cerebral y a sus familias en la provincia.

