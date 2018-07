La Fundació de Sant Pasqual col•laborarà amb CulturArts

La Fundació Pro- Monestir i Basílica de Sant Pasqual inicia els contactes amb CulturArts amb el fi poder col•laborar mútuament a fi de potenciar el llegat cultural i astísticao de l'entorn de Sant PAsqual.

La primera presa de contacte ha sigut entre el regidor de Turisme, Emilio Obiol i els responsables de les àrees de Música i Restauració de CulturArts, Leonardo Marqués i Gema Contretas, qui han destacat la constant col•laboració entre la fundació com amb l'ajuntament de Vila-real en l'aspecte de la conservació i posada en valor del patrimoni.

La intenció d'ambdós organismes és l'ús i posada en valor del carilló, tant per a l'organització de concerts com per a la utilització per part dels alumnes del Conservatori Superior de Música.