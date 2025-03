Fracasa la moción de VOX para eliminar los puntos violeta en las fiestas de la Magdalena

Con los votos en contra de PP, PSPV y Compromís, se ha rechazado una moción de Vox en la que pedía la sustitución de los puntos violenta por puntos de seguridad para toda la ciudadanía durante las fiestas de la Magdalena.

Al respecto, el portavoz de Vox y concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, que ha acusado al PP de "hacer suyas las políticas de género que pretenden enfrentar a mujeres y hombres", ha criticado que la alcaldesa "haya regalado 50.000 euros de los castellonenses a este chiringuito -en relación a los puntos violeta-, que no garantizan la integridad física ni moral de las mujeres".

"Esas mismas políticas que les llevan a poner los puntos violeta son las que están promoviendo el multiculturalismo, que trae la inmigración ilegal masiva, o la ideología de género que pervierte a nuestros menores en su más tierna infancia, o la islamización de la sociedad", ha apuntado Ortolá.

La diputada de Compromís Vera Bou ha puesto en valor los puntos violeta, pues "son lugares imprescindibles en las fiestas, espacios seguros para asistir a víctimas y concienciar sobre la violencia de género". "El concejal de Seguridad es un negacionista de la violencia de género", ha indicado Bou, quien ha pedido a la alcaldesa que eche a los ultras de su gobierno "por el bien de las mujeres de Castelló y de su seguridad".

Por su parte, la socialista Mónica Barabás ha comentado que los puntos violeta "son recursos que han demostrado su eficacia y efectividad", y ha criticado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, por mantener en su cargo "a un negacionista", en referencia a Ortolá.

El 'popular' Vicent Sales ha señalado que los puntos violeta sirven para "prevenir e identificar situaciones de violencia contra las mujeres". "Son espacios seguros en los que se ofrece asesoramiento", ha añadido el concejal, quien ha pedido que no se frovolice con estos puntos. Así mismo, ha apuntado no aceptar lecciones de los que han aprobado la ley del 'solo sí es sí', y a destacado que "el PSOE no es un partido feminista, sino mujeriego porque Enrique VIII al lado de Ábalos es un aprendiz".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha apuntado que el PP "lo único que pretende es estar al lado de las mujeres de Castellón, pero de todas". "Más vale prevenir que curar, así que todo lo que se pueda hacer para proteger a las mujeres, como estos puntos violeta, mientras sea alcaldesa estarán", ha añadido.

Puntos violeta

La Magdalena volverá a contar con puntos violeta en la plaza María Agustina, plaza Cardona Vives, plaza Na Violant y en el recinto de conciertos (REFEYME). Unos espacios de información y sensibilización para la población y de orientación ante posibles agresiones sexistas. Con ellos se busca garantizar que las fiestas se desarrollen en un entorno seguro y libre de violencia. Un punto de referencia para que cualquier mujer que necesite apoyo cuente con ayuda profesional inmediata y eficaz. El objetivo del gobierno municipal es que las fiestas sean un espacio de disfrute para todos, sin miedo ni riesgos.