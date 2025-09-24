IV Foro de Sostenibilidad Onda Cero Castellón: “El reto urbano más allá de 2030”

Onda Cero Castellón organiza el próximo 3 de octubre el IV Foro de Sostenibilidad bajo el lema “El reto urbano más allá de 2030”. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Doctorados de la Universitat Jaume I de Castellón, en horario de 9:00 a 13:30, y reunirá a representantes institucionales, tejido empresarial, universidad y ciudadanía activa para reflexionar sobre la transformación sostenible, innovadora e inclusiva de las ciudades y pueblos de la provincia de Castellón.

La jornada, que se desarrollará en dos bloques principales, abordará primero los grandes desafíos urbanos desde la perspectiva institucional y posteriormente presentará soluciones empresariales innovadoras que están configurando la ciudad del futuro. Entre los temas destacados se encuentran la movilidad sostenible, gestión inteligente del agua, economía circular, digitalización, construcción eficiente y colaboración público-privada.

El evento comenzará con la inauguración institucional a cargo de la Alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y representantes de la Diputación Provincial, seguida de charlas sobre la sostenibilidad provincial y la innovación urbana hasta 2040. También tendrá lugar una mesa redonda con alcaldes y concejales de municipios de la provincia para debatir los retos locales.

El bloque empresarial contará con intervenciones breves y exposiciones de empresas destacadas como Pines 480, Reciplasa, Grupo Gimeno o BP, entre otras, que mostrarán soluciones y casos de éxito en diferentes ámbitos urbanos.

Las empresas participaran desde charlas TED-style, showcases de innovación o mesas redondas, con el objetivo de visibilizar su compromiso y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Para confirmar asistencia o solicitar más información, pueden contactar con Onda Cero Castellón antes del 2 de octubre a través del correo castellón@ondacero.es.