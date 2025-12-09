La flota de arrastre de Castellón teme por su futuro ante nuevas restricciones de la UE

El secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón, Luis García, ha expresado su preocupación ante la propuesta de regulación pesquera para 2026 en el Mediterráneo, planteada por la Unión Europea que reduce a 9'6 días los permitidos para faenar, y ha denunciado lo que considera una falta de coherencia y de escucha hacia el sector.

García asegura que, tras recibir en noviembre un informe del Comité Científico Técnico de Pesquerías de la UE (STEFC) que apuntaba a una “recuperación notable” de la merluza —especie que había justificado reducciones de esfuerzo pesquero en años anteriores—, el sector esperaba que 2026 fuera un año de transición sin nuevas restricciones.

Sin embargo, afirma que la UE ha cambiado el enfoque utilizando ahora la situación de la cigala, que según la valoración oficial estaría en mal estado. El presidente critica que esta especie no había sido prioritaria hasta ahora y que apenas representa “menos del 1,5% de las capturas del arrastre mediterráneo español”. En su opinión, basar nuevas limitaciones en esa especie supone “prohibir pescar todas las demás”.

Preocupación por la gestión de días de pesca

García también cuestiona la gestión nacional de los días asignados a la flota. Explica que, aunque algunos barcos se autorregularon para no agotar sus jornadas, la ampliación posterior de días aprobada por el Ministerio ha dejado en desventaja a quienes sí habían reservado actividad para final de año. Según afirma, “al que se salta la norma… resulta que sale premiado”.

La incertidumbre se extiende a la propuesta para 2026, que según el presidente incluiría la exigencia de instalar “puertas voladoras” para obtener más días de pesca. Denuncia que estas tecnologías son muy costosas —hasta 60.000 euros, según expone— pese a las subvenciones, que llegarían con demora. Además, teme la posible creación de nuevas zonas de exclusión pesquera, tanto temporales como permanentes.

Impacto en el sector y negativa a acudir a Bruselas

Ante esta situación, García afirma que este año ni siquiera acudirán a Bruselas a las reuniones con la Comisión Europea, al considerar que “no merece la pena” porque “ya sabemos lo que va a pasar”. La decisión refleja un profundo malestar por lo que califica como “una gestión nefasta”.

El presidente describe un escenario preocupante para el conjunto del sector pesquero: en Castellón operan alrededor de 50 barcos de arrastre, que suponen 150 familias directamente vinculadas. Subraya, además, que la flota de arrastre sostiene la actividad del resto de modalidades, las cofradías y las lonjas: “Sin arrastre, las cofradías se van al garete, y si la lonja se va al garete… ya me explicarás cómo van a poder sobrevivir los artes menores o el cerco”.

Campaña navideña sin alteraciones importantes

Sobre la campaña actual, García indica que el comportamiento del mercado es similar al de otros años. Explica que algunos incrementos de precios estaban sobredimensionados y recuerda que la flota de arrastre no captura ciertas especies muy demandadas en Navidad, como besugo o marisco, por lo que su actividad no determina esos precios.

La flota podrá trabajar hasta el 1 de enero, aunque el presidente reconoce que, más allá de esa fecha, el futuro es incierto: “El 1 de enero ya veremos por dónde sale el sol… si sale”.