La Fira Trovam cierra su XIII edición con más de 8.500 asistentes y 500 profesionales

La Fira Valenciana de la Música Trovam, impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, cerró el pasado sábado 16 de noviembre su XIII edición tras tres intensas jornadas celebradas en Castellón de la Plana. En total, más de 500 profesionales del sector y alrededor de 8.500 espectadores participaron en una programación que combinó actividades artísticas y encuentros profesionales repartidos entre el Auditorio de Castellón y varios espacios de la ciudad.

Más de 50 propuestas artísticas y una programación paritaria

El cartel de este año reunió a más de medio centenar de artistas y bandas valencianas, nacionales e internacionales. La programación mantuvo su apuesta por la diversidad lingüística y estilística, combinando talentos emergentes con artistas consolidados y garantizando la paridad.

Reflexiones sobre la DANA y la internacionalización del talento

La edición incluyó espacios de análisis sobre las consecuencias de la reciente DANA. Instituciones, asociaciones y músicos expusieron los mecanismos de ayuda activados para paliar los daños de las inundaciones, así como las iniciativas solidarias surgidas desde el sector.

Paralelamente, especialistas y gestores europeos abordaron las oportunidades y retos de la internacionalización del talento y del uso de lenguas minorizadas en la industria musical, compartiendo diferentes experiencias de éxito.

Encuentros directos con el público y participación de entidades del sector

Un año más, Las Conversaciones del Trovam acercaron al público la visión y el trabajo de los artistas participantes. Además, entidades como ARTE, ATEPV, EsMúsica o AIE presentaron sus proyectos y líneas de trabajo actuales.

Con esta edición, la Fira Trovam consolida su posición en el calendario de ferias musicales de referencia en España, junto a citas como BIME, el Mercat de Música Viva de Vic o el Monkey Week.

Formación, talleres y ‘speed meetings’

La feria acogió la tercera edición del programa formativo Trovam+, organizado junto a Live Nation, la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona. Estudiantes de varias instituciones pudieron conocer de cerca el trabajo de managers, promotores y proyectos como The Spanish Wave o las Casas de la Música de Cataluña.

También se desarrollaron talleres prácticos sobre producción de espectáculos, gestión de giras y marketing musical, además de rondas de speed meetings que facilitaron el contacto directo entre artistas y empresas promotoras para impulsar futuras contrataciones.

Programación familiar y actividades educativas

Más de 400 escolares asistieron en el Auditorio de Castellón al espectáculo Bon vent! de Ebri Knight, mientras que el grupo Marcel el Marcià reunió al público familiar en el Teatro Principal con El pirata Pataxula.

Organización y apoyos institucionales

La Fira Valenciana de la Música Trovam está impulsada por VAM! y cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura y el Ayuntamiento de Castellón. Colaboran también la Diputación de Castellón, el Ministerio de Cultura, Turisme Comunitat Valenciana, AIE, EsMúsica, ARTE, Radio 3, Onda Cero, À Punt Mèdia y empresas como Mahou–San Miguel (Vibra Mahou), Live Nation, Fluge Audiovisuales, Passline o la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim).