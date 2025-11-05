Finalizan las Obras de la Red de Riego en la Zona Norte de Les Amplaries de Oropesa del Mar

Las obras de sustitución de acometidas de la red de riego en la zona norte de Les Amplaries de Oropesa del Mar han quedado oficialmente concluidas. La actuación, adjudicada a la empresa ALVAC, S.A., ha tenido un importe final de 444.635,88, y ha sido financiada a través del Plan Provincial Impulsa.

El proyecto tiene su origen en la legislatura del año 2015, bajo la alcaldía de Rafael Albert, quien en su momento impulsó la iniciativa para mejorar la red de riego y evitar las pérdidas de agua que generaban un elevado coste económico y un notable impacto ambiental. La actuación fue paralizada al inicio de la legislatura siguiente, bajo el gobierno local liderado por el PSOE. Ahora, en la actual legislatura, el proyecto ha sido retomado con el objetivo de optimizar el uso de los recursos hídricos y reducir el gasto relacionado con el sistema de riego.

El Plan Provincial Impulsa, financiador de la actuación, ha sido fundamental para la materialización de este proyecto, permitiendo optimizar el sistema de riego y minimizar las pérdidas de agua, que anteriormente afectaban tanto a la eficiencia del sistema como al gasto público. La obra ha incluido la sustitución de las acometidas antiguas por unas más modernas y eficientes así como la renovación de un depósito de agua situado en la emblemática Playa Verde, garantizando una mayor durabilidad y reducción de fugas.

Con la conclusión de este proyecto, el municipio de Oropesa del Mar da un paso más en su compromiso con el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de los recursos hídricos.