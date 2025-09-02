El final de la campaña turística deja 344 desempleados más en la provincia de Castellón

El final de la campaña turística, deja una subida del paro en la provincia de Castellón y especialmente en el sector servicios donde se rescinden los contratos de temporada. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el número de personas desempleadas en Castellón aumenta en 344, con lo que la provincia registra en este momento 31.987 demandantes de empleo. Esto supone el incremento del desempleo en Castellón del 1,09%, un poco por encima de la media nacional (0,91%).

Es el turismo el principal factor subida que se deja ver claramente por sectores. Suben los desempleados en servicios (265), construcción (57), industria (49) y entre el colectivo de personas sin empleo anterior (8). Baja el paro en agricultura (-35).

Sin embargo, si analizamos las cifras en el cómputo interanual, la provincia de Castellón ha experimentado un aumento del empleo con 2.250 parados menos que este mismo mes de 2024.