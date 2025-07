El FIB avanza hacia sus tres décadas de historia y abre este jueves una nueva edición

Esta 29ª edición del FIB arranca con la expectativa de reunir a unos 130.000 asistentes, cifra similar a la anterior edición. Thirty Seconds To Mars o The Black Keys, son algunos ejemplos de los artistas internacionales que pasarán por el escenario más icónico de Benicàssim. Aunque también cabe destacar a los grupos consagrados del panorama nacional como Miss Cafeina, Love of Lesbian e Ivan Ferreiro, quien cerrará el sábado el festival.