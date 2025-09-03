CASTELLON

El festival ARC Clàssica transformará el Museu d´Art Contemporani en un espectáculo único que celebrará el 150 aniversario de Ravel

El próximo viernes 5 de septiembre a las 20:30 h, el Festival ARC Clàssica transforma el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) en un escenario vibrante de música y artes visuales con RE-IN Ravel, un espectáculo único que

celebra el 150 aniversario de Maurice Ravel.

El prestigioso pianista Josep Maria Colom interpretará tres joyas del repertorio del maestro francés —Sonatina, Gaspard de la nuit y Le Tombeau de Couperin— en un concierto inolvidable que combina excelencia musical con innovación artística.

La propuesta se eleva gracias a la creadora Eli E. Miranda, quien firma una impactante performance de video mapping que envolverá al público en un viaje sensorial donde la música y la imagen se funden en perfecta armonía.

Una experiencia para redescubrir a Ravel con la fuerza de la interpretación en vivo y la magia del arte contemporáneo.

La cita tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 20.30h en el Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC), con la presencia del prestigioso pianista Josep María Colom, con la creación visual de Eli E.Miranda.

La entrada es libre hasta completar aforo, aunque se pueden reservas las entradas en la web de arcproduccions.com, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vilafamés-MACVAC.

