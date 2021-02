FAMPA pide que haya clase en Magdalena para poder conciliar

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, FAMPA-Penyagolosa, pide a la consellería de Educación que, dadas las circunstancias tan especiales y ante la suspensión de las fiestas de la Magdalena en Castellón, declare lectiva la semana para favorecer la conciliación de los padres.

Según FAMPA la solución sería que la consellería reubicara los días no lectivos de Magdalena en otras fechas ya que, consideran que no tiene demasiado sentido que el alumnado tenga vacaciones si no hay fiestas.

Proponen que los festivos de la semana de Magdalena se distribuyeran lunes o viernes durante el calendario escolar, o en todo caso, avanzar una semana la finalización del curso.

Recordamos que el consell escolar municipal pidió que no hubiera clase, a pesar de la suspensión de las fiestas, mientras que el Ayuntamiento de Castellón dejó la decisión en manos de la Consellería, que todavía no se ha pronunciado.