FAMPA Castelló Penyagolosa pide soluciones al cambio climático en las aulas y un plan de nuevos centros

La Federación de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) Castelló Penyagolosa ha explicado hoy las principales reivindicaciones de la organización de cara al curso 2025-2026, entre las que ha destacado la necesidad de elaborar un plan para adaptar las aulas de los centros educativos al cambio climático, recuperar el plan de actuaciones de nuevos centros, mayor atención a la escuela rural, aumentar el número de contrataciones de profesinales para atender la salud mental o crear un plan para mejorar la conciliación de los padres.

El presidente de la FAMPA Castelló Penyagolosa, Pepe Albiol, ha manifestado en rueda de prensa el deseo de la organización de seguir avanzando "para mejorar el sistema educativo público de la provincia de Castellón", donde -según ha dicho- "la escuela pública tine mucho peso específico".

Albiol ha destacado la necesidad de que, una vez la aplicación de la LOMLOE cumpla 4 años, se realice una evaluación sobre "lo que ha significado y si ha mejorado la educación con el fin de poder rectificarla o mejorarla en algún punto si es necesario".

Respecto a la Ley de libertad educativa ha recordado que "no aporta nada y solo crea problemas". Al respecto, ha afirmado que "al priorizar el criterio lingüistico en la distribución del alumnado por encima de otros criterios puede existir el riego de que se provoque una segregación en los centros educativos respecto al género o a los alumnos con necesidades especiales", por lo que ha advertido de que estarán "vigilantes".

En cuanto a los efectos que puede provocar el cambio climático en el ámbito escolar, ha subrayado que "hay que empezar a actuar, sobre todo en Infantil y Primaria". "Las soluciones pueden ser múltiples, pero hay que aboradar la situación, ya que no es lo más conveniente realizar clases lectivas a 30 grados, por lo que se debería de realizar un plan conjunto y actuar sin demora", ha añadido.

Así mismo, Albiol ha señalado la necesidad de llevar a cabo actuaciones en los patios con el fin de crear zonas de sombra y plantación de arbolado.

Por otro lado, el presidente de la FAMPA Castelló Penyadolosa ha apuntado la necesidad e presentar más atención a la escuela rural, "ya que muchas ofertas de trabajo no son a tiempo completo, por lo que hay plazas que se quedan descubiertas ya que no son atractivas".

SALUD MENTAL

En cuanto a la salud mental, Albiol ha manifestado la "importancia" de que se haya contratado a 54 profesionales sanitarios en la Comunitat Valenciana, aunque ha aclarado que esta cifra es insuficiente y ha pedido que se siga actuando al respecto, así como en lo que se refiere a la implantación de la enfermera escolar.

Pepe Albiol, además, ha solicitado que, especialmente en la ciudades grandes, los institutos de Secundaria cuenten con comedor escolar; y que se recupere un plan de actuación de nuevos centros, puesto que -según ha dicho- el plan Edificant ha desaparecido y desconocen las previsiones de la Conselleria para actuar.

Finalmente, preguntado por la gestión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, Albiol ha resaltado que aunque las AMPAs son convocadas a las reuniones, sus aportaciones "pocas veces se tienen en cuenta en las decisiones de la Conselleria".

Por su parte, Vicent Gumbau, vocal de la Junta de la FAMPA Castelló Penyagolosa, ha recordado que este año se celebrarán las elecciones a Consell Escolar, "muy importante para que las familias tengan voz y voto", y ha lamentado que los representantes de los ayuntamientos no suelan asistir a las reuniones, "cuando es muy importante su presencia teniendo en cuenta que los ayuntamientos son los encargados del mantenimiento de los centros, los cuales están muy abandonados".

Así mismo, ha destacado que las AMPAs apuestan por que las decisiones de la Conselleria en cuanto a la jornada escolar estén basadas en "estudios rigurosos y contrastados que respondan a las necesidades reales de los alumnos". "La escuela pública no puede estar sometida a constantes cambios de horarios", ha concluido.