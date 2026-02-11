Ley del Juego en la Comunitat Valenciana

La FAMPA alerta de que la eliminación de la distancia legal permite mantener abiertos salones de juego cerca de institutos

La federación de madres y padres muestra su preocupación tras la renovación de 21 licencias y pide recuperar las restricciones anteriores para proteger a menores y jóvenes

Onda Cero Castellón

Castellón |

Preocupación por la proximidad de casas de apuestas a los centros educativos
La FAMPA Castelló Penyagolosa ha expresado su preocupación tras confirmar que la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana ha permitido renovar licencias de salones de juego que, con la normativa anterior, habrían tenido que cerrar por su proximidad a centros educativos.

Según expone la federación, el Consell ha renovado la autorización de 21 salones gracias a la eliminación de la distancia mínima respecto a institutos y, en los dos últimos años, se han ampliado las licencias de 29 locales de apuestas. De ellos, tres de cada cuatro no habrían cumplido los requisitos establecidos en la ley aprobada durante el anterior gobierno autonómico.

La FAMPA recuerda que la normativa previa fijaba una distancia mínima de 850 metros entre salones de juego y centros escolares con el objetivo de reducir la exposición de menores al juego y las apuestas. A su juicio, la supresión de esta medida tiene consecuencias directas en el entorno educativo.

La federación advierte de que la ludopatía es un problema creciente entre adolescentes y jóvenes y considera que la presencia de estos establecimientos en rutas escolares o zonas frecuentadas por menores puede suponer un riesgo para su bienestar.

Asimismo, critica que la modificación normativa se haya tramitado a través de enmiendas en los presupuestos autonómicos y señala que, según su valoración, no ha habido un proceso de consulta con la comunidad educativa ni con órganos como el Consejo Escolar Valenciano.

La FAMPA también recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el pasado mes de octubre la anterior Ley Valenciana del Juego, que contemplaba restricciones basadas en razones de salud pública.

Por todo ello, la federación solicita que se reviertan los cambios introducidos y que se restablezcan distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, con el fin de garantizar, según señalan, la protección de la infancia y la juventud frente a las adicciones.

