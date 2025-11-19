Movilización educativa

Familias y docentes de Castellón convocan una concentración en defensa de la educación pública

La Plataforma por la Enseñanza Pública llama a participar mañana, 20 de noviembre, para denunciar recortes y problemas de infraestructura en los centros educativos

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Plataforma por la Enseñanza en la Escuela Pública, que incluye a la FAMPA Castellón Penyagolosa, ha convocado para mañana, 20 de noviembre, una concentración reivindicativa en defensa de la educación pública. La organización ha difundido un comunicado solicitando colaboración de los medios y de la ciudadanía para dar visibilidad a la iniciativa.

Según explican los convocantes, la acción se enmarca dentro de una jornada de lucha sindical promovida por distintos colectivos educativos que buscan expresar su desacuerdo con las políticas educativas del Consell. La Plataforma señala que la movilización pretende denunciar la masificación en las aulas, los recortes en personal docente y educativo, las deficiencias en infraestructuras escolares y la situación del plan Edificant, así como lo que consideran “ataques” al uso del valenciano en la enseñanza.

Entre sus demandas destacan la reducción de ratios, el aumento de recursos humanos para garantizar una educación inclusiva y un plan transparente de construcción y rehabilitación de centros educativos. También subrayan la importancia de defender la presencia del valenciano en el sistema educativo.

La Plataforma hace un llamamiento a las familias a participar en la concentración, señalando que su presencia es clave para “visibilizar” el malestar del sector. La organización permanece disponible para facilitar información adicional sobre la convocatoria.

