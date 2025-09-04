Fallece Vicent Grau, fundador de Iniciativa del Poble Valencià

Vicent Grau, fundador de Iniciativa del Poble Valencià, ha fallecido, según ha informado Iniciativa-Compromís en su cuenta de X, que ha mostrado todo su reconocimiento a "una figura clave de la izquiera valencianista en Castelló", así como su estima y apoyo a sus familiares y amigos.

El fallecimiento de Grau ha generado numerosas reacciones de representantes de Iniciativa Compromís y de otras organizaciones.

Así, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha publicado en dicha red social un mensaje de despedida a Grau, al que califica de "luchador incansable", y asegura que "la izquierda de Castelló no se entiende sin Vicent". Recuerda que "hasta el último día" fue miembro de la ejecutiva de CompromísCS y del Consell Social del Ayuntamiento de Castelló, "entre muchas otras cosas".

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, asegura que fue un "luchador incansable por nuestra tierra y por un mundo más justo". "Lo echaremos de menos", añade.

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso e integrante de Iniciativa, Alberto Ibáñez, también ha tenido un recuerdo para Vicent Grau, señalando que fue "un referente", y que se trata de "una pérdida enorme, un hombre comprometido y valiente".

Así mismo, el síndic de Compromís en les Corts Valencianes Joan Baldoví ha manifestado su "estima a la familia, amigos y compañeros y compañeras de Iniciativa".

Ferrán Puchades, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, ha indicado que Grau era "un gran compañero", y ha enviado un abrazo a su familia y amigos.

El diputado por Compromís en Les Cortes, Carles Esteve, ha publicado: "Se me escapa un referente, gracias por tanto compañero"

Vicent Maurí, histórico del STEPV y de Intersindical, ha destacado en dicha red social que se trata de "una gran pérdida para Castelló y para la Comunitat".