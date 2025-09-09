Fallece una mujer de 71 años en un accidente de tráfico en la A-7 en Nules

Una mujer de 71 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico registrado entre un turismo y un camión en la A-7, a la altura del término municipal de Nules (Castellón), en un siniestro que ha obligado a desviar la circulación a la carretera N-340.

Según ha informado a EFE la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente se ha producido sobre las 10:20 horas, en el kilómetro 278, sentido Barcelona, y se han visto involucrados un camión y un coche.

Al lugar se han desplazado bomberos del parque de la Plana Baixa, por posibles personas atrapadas, aunque al final no las había, ha indicado el Consorcio provincial de bomberos de Castellón.

El aviso ha entrado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 10.20 horas, y se ha movilizado un SVB y una unidad de SAMU.

El equipo médico ha realizado maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización a una mujer de 71 años, pero esta no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento, según ha informado el CICU.

También se ha asistido a una mujer de 43 años por policontusiones, y la han trasladado al Hospital de La Plana, han apuntado las mismas fuentes.