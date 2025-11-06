SUCESOS

Fallece un joven tras caerle una parte de un camión en un taller de Morella

El accidente se ha producido cuando desde un camión góndola polifuncional que se encontraba en el taller se ha desprendido una parte y ha aprisionado al hombre.

Un joven de 29 años ha fallecido este miércoles tras caerle una parte de un camión en un taller de Morella (Castellón), según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente se ha producido hacia las 15.20 horas, cuando desde un camión góndola polifuncional que se encontraba en el taller se ha desprendido una parte y ha aprisionado al hombre.

Hasta el lugar se ha desplazado también personal sanitario, tras recibir el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) el aviso. En concreto, se ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de un trabajador de 29 años.

Efectivos del parque de bomberos de Els Ports están esperando la autorización de la Policía Judicial de la Guardia Civil para poder rescatar el cadáver.

