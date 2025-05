Fabra y Debón optan por no declarar en la primera jornada del juicio por cohecho del caso Aerocas

El juicio contra el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el ex piloto Álex Debón ha arrancado este lunes a las 10:25 en la Audiencia Provincial de Castellón, ante un jurado popular. Fabra, que ha llegado acompañado por su hija Andrea, y Debón han decidido no declarar en esta primera sesión, reservando su intervención para el final del proceso.

La Fiscalía solicita para cada acusado una pena de tres años y tres meses de prisión por un presunto delito de cohecho relacionado con los contratos de patrocinio del aeropuerto de Castellón. Según la acusación, entre 2010 y 2013 Debón habría transferido 360.000 euros a Fabra como contraprestación por contratos firmados entre su empresa, Motosport69, y AEROCAS, por valor de 3,6 millones de euros. La investigación, iniciada en 2016, detectó coincidencias temporales entre esos pagos y las transferencias desde Aerocas a la empresa del expiloto.

En esta primera jornada están citados ha declarar dos acusados y diez testigos, entre ellos tres guardias civiles, un policía nacional y cuatro exconsejeros de Aerocas. Para mañana se prevé la comparecencia de siete exconsejeros más.

En su primera intervención, la defensa de Fabra ha alegado que no podía decidir nada sin la aprobación del consejo de administración y que parte de los pagos se produjeron cuando él ya había dejado sus cargos.

Por su parte, la defensa de Debón ha asegurado que actuó asesorado por sus gestores, quienes le recomendaron formalizar un contrato de préstamo. Además, acusa a Fabra, al que califica de “jeta”, de no haberle devuelto el dinero. También sostiene que este proceso tiene un trasfondo político.

El juicio continuará hasta el jueves 22 de mayo con la presentación de informes, conclusiones y el turno de última palabra.