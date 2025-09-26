Expertos reclaman más recursos y mejoras institucionales en el Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Castellón

La segunda jornada del Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto (CIT2025), celebrada este jueves en la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón, ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar a los órganos garantes de la transparencia con más recursos humanos y herramientas eficaces para afrontar la “alta carga de trabajo” actual.

Durante la sesión plenaria matutina, los representantes de diferentes órganos de transparencia de las comunidades autónomas, junto con el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luís Rodríguez Álvarez, reclamaron “más personal cualificado” y “herramientas efectivas” para mejorar el desempeño de sus funciones.

En la sesión vespertina titulada “Hacer transparente la transparencia”, la catedrática en derecho administrativo Elisenda Malaret destacó la relevancia creciente de la transparencia en el contexto actual, advirtiendo que “la desinformación se cuela por todas partes, todo el tiempo”. Para combatir este fenómeno, Malaret defendió la necesidad de “rediseñar instituciones” y “mejorar la arquitectura institucional”.

Por su parte, el excomisionado de transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, subrayó que el derecho a la información, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, es “un derecho fundamental que hay que cuidar y proteger mediante las herramientas que proporciona la transparencia”. Asimismo, defendió la “independencia institucional de los órganos garantes de la transparencia”.

Durante la jornada también se impartió un taller práctico sobre inteligencia artificial, dirigido por docentes de la Universidad de Vigo, donde los asistentes aprendieron técnicas para utilizar herramientas de inteligencia artificial y reflexionaron sobre la importancia que esta tecnología puede tener en el ámbito de la transparencia.

El Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto CIT2025 continúa su programación con el objetivo de analizar y fortalecer los mecanismos que garantizan el acceso a la información pública y la participación ciudadana.