Expertos debaten sobre prevención, predicción y resiliencia frente a emergencias climáticas en la UJI

El Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I (Espaitec) ha acogido este jueves la jornada Innotransfer «Desafíos y Soluciones Innovadoras en la Gestión de Emergencias Climáticas», un foro en el que se han abordado las principales problemáticas relacionadas con inundaciones, incendios y sequías en la Comunitat Valenciana, así como tecnologías para su predicción, prevención y gestión.

El acto, organizado en el marco de Innotransfer —iniciativa promovida por la Red de Parques Científicos Valencianos (rePCV) con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo—, fue inaugurado por el vicerrector de Innovación de la UJI, David Cabedo, y el director de Espaitec, Juan Antonio Bertolín.

Cabedo destacó la relevancia de estos foros, que “involucran a los agentes del ecosistema de innovación valenciano” y subrayó que la gestión de emergencias climáticas es “uno de los vectores clave para dar respuesta a los desafíos del cambio climático”. Por su parte, Bertolín señaló la importancia de estos encuentros para “favorecer la cooperación entre universidad y empresas e impulsar la innovación tecnológica”.

Durante la jornada, el catedrático emérito de Análisis Geográfico de la UJI, José Quereda, expuso los retos climáticos, advirtiendo que el cambio climático “no es exclusivamente debido al efecto invernadero” y que “la predicción será errónea si no se consideran los conocimientos sobre climas pasados”.

El CEO de la empresa tecnológica Hydrens, Javier Climent, presentó el uso de inteligencia artificial para la gestión eficiente de recursos hídricos, resaltando las capacidades de esta tecnología para recopilar, analizar datos y realizar análisis predictivos.

El foro contó con mesas redondas en las que participaron expertos como Pablo Salas, director del Grupo de Innovación Educativa ECLIBAP-UJI; José Luis Liz, CEO de Pyro Fire Extinction; y el coordinador del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas, Pedro José Sanz, quienes debatieron sobre prevención, anticipación y gestión de emergencias climáticas mediante tecnologías innovadoras.

Asimismo, Laura Menéndez, manager de Innotransfer en Espaitec, explicó la «Plataforma de Retos Innotransfer», una iniciativa que permite a empresas y entidades de la Comunitat Valenciana plantear desafíos tecnológicos que pueden ser abordados por investigadores de universidades públicas y la red de Institutos Tecnológicos REDIT.

La jornada concluyó con una invitación del director de Espaitec, Juan Antonio Bertolín, a participar en el próximo foro sobre infraestructuras resilientes, previsto para el 4 de diciembre.

Innotransfer forma parte de un programa multisectorial que busca promover la transferencia de conocimiento y tecnología entre universidades, centros tecnológicos y empresas en sectores estratégicos como hábitat sostenible, agroalimentación, movilidad, salud e infraestructuras, contribuyendo a la innovación y recuperación regional.