Expertos abogan por la prevención y planificación urbana ante catástrofes en jornada de la UJI

La Cátedra de Arquitectura Circular de la Universitat Jaume I (UJI) ha celebrado la jornada «Gestión de la edificación en situaciones de emergencia», un encuentro que ha reunido a expertos para analizar la respuesta del sector de la edificación ante catástrofes naturales como la DANA que ha afectado el sur de Valencia el 29 de octubre de 2024.

El acto ha sido presentado por Ángel M. Pitarch, codirector de la Cátedra, quien ha destacado la visión multidisciplinar de la jornada con la participación de tres ponentes que han abordado la temática desde la intervención de los servicios de emergencia, la inspección de edificios y la planificación urbanística.

La sesión se ha iniciado con la ponencia a cargo de Miguel García, arquitecto técnico, doctor ingeniero y oficial de bomberos, titulada «Actuación de los servicios de emergencias en situaciones como la DANA». García ha destacado la importancia de la protección civil como órgano de la administración para prever y gestionar las emergencias, y ha enfatizado el papel crucial de los arquitectos técnicos en la fase de anticipación, prevención y planificación, así como en la respuesta inmediata y la recuperación, a través de la evaluación de la habitabilidad y estabilidad estructural de los edificios. La ponencia ha concluido con la lección aprendida de que la resiliencia ha comenzado antes de la emergencia, mediante la promoción de una sociedad proactiva en la que la rehabilitación de los edificios ha sido una oportunidad para mejorar la seguridad y la preparación.

Posteriormente, Vicent Civera, arquitecto técnico, inspector y coordinador de inspectores con el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), ha ofrecido la charla «La inspección de edificios tras la DANA». Civera ha relatado la labor que ha realizado el IVE y los colegios profesionales en la inspección de más de 9.500 edificios en 54 municipios afectados. Ha subrayado la necesidad de una cultura de la prevención y el mantenimiento de las edificaciones, dado que la mayor parte del tiempo se ha pasado en ellas. Civera ha hecho hincapié en la importancia del trabajo colaborativo, la coordinación técnica y la voluntad de la ciudadanía para afrontar estas situaciones. Entre los puntos a mejorar, ha mencionado la necesidad de coordinación para evitar la duplicidad de esfuerzos, la provisión de materiales técnicos y la concienciación de la sociedad.