Eurocaja Rural impulsa su crecimiento en 2025 con más oficinas, nuevos clientes y mayor volumen de negocio

Eurocaja Rural ha reforzado durante 2025 su estrategia de expansión territorial y crecimiento sostenible, consolidando su modelo de banca cercana y su posicionamiento dentro del sistema financiero español. La entidad cerró el ejercicio con 506 oficinas y 1.428 profesionales en su Grupo Económico, tras la apertura de 28 nuevas sucursales y la incorporación de equipos especializados en distintos territorios.

Este crecimiento ha permitido ampliar su base de clientes y diversificar su actividad en un momento clave para el sector financiero. Al cierre del ejercicio, la entidad superaba los 527.000 clientes en todo el país, con más de 44.000 nuevas altas registradas durante 2025.

En términos financieros, el balance total alcanzó los 11.221 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,48% respecto al ejercicio anterior. Esta evolución se apoya en un modelo de negocio basado en la recurrencia de resultados, la gestión prudente y una relación cercana con particulares, autónomos, empresas y administraciones públicas.

La actividad crediticia también experimentó un crecimiento destacado. El volumen total se situó en 6.770 millones de euros, un 18,59% más que en 2024, impulsado por la formalización de 24.645 nuevas operaciones de crédito por un importe total de 2.679 millones de euros. En el ámbito hipotecario, la entidad continúa manteniendo una posición destacada en sus áreas de actuación, con 8.673 operaciones formalizadas por valor de 1.242 millones de euros.

Por su parte, los recursos gestionados de clientes ascendieron a 9.819 millones de euros, tras registrar un crecimiento anual del 12,45%, lo que refleja la confianza de los clientes y la estabilidad del negocio recurrente.

La entidad también reforzó su solvencia financiera durante el ejercicio. Al cierre de 2025, los recursos propios se incrementaron en 114 millones de euros, hasta alcanzar los 882 millones, situando a la cooperativa de crédito entre las entidades más sólidas del sistema financiero español, con niveles de capital, calidad de activos y gestión del riesgo superiores a los requerimientos regulatorios.

Más allá de la actividad financiera, Eurocaja Rural mantiene un firme compromiso con el territorio y la inclusión financiera. A través de su fundación, la entidad impulsa proyectos en ámbitos como la educación, la cultura, la asistencia social y el desarrollo rural.

En este sentido, la entidad desempeña un papel relevante en la lucha contra la exclusión financiera. A cierre de 2025, es la única entidad con presencia física en 71 localidades, garantizando el acceso a servicios bancarios a más de 89.000 ciudadanos. Asimismo, de acuerdo con los criterios de reto demográfico establecidos por los programas europeos PREE 5000 y DUS 5000, presta servicio desde 266 oficinas en estas zonas a más de 552.000 habitantes.

Actualmente, Eurocaja Rural desarrolla su actividad en 11 comunidades autónomas y 26 provincias, consolidándose como una entidad financiera de referencia por su estabilidad, su modelo de banca de proximidad y su compromiso con el desarrollo económico y social del territorio.

